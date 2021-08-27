Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı
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Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı

Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Küçükçekmece Belediyesi ise ilçedeki tüm okullarda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldığını duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 hafta sonra açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte edip ilaçlayarak hazır hale getiriyor. Çalışmanın Sağlık Bakanlığı onaylı, hedefi dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştirildiği belirtildi. 

"HİÇBİR CANLIYA ZARAR VERMEYEN ÖZEL İLAÇLAR KULLANILIYOR"

Belediyeden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'deki 165 okul baştan sona özel bir solüsyonla hem koronavirüse hem böceklere karşı dezenfekte edilmeye başladı. Dezenfeksiyon çalışmasının üçüncü gününde 65 tane okul; sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven tırabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar temizlendi" ifadelerine yer verildi. 

"KOVİD-19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA OKULLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ"

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Furkan Coşkun, ise "Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ilçemiz genelindeki, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak da vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapmaktayız. Okulların açılmasına 2 hafa kala biz bu süreci başlattık. 6 Eylül'e kadar, toplamda 165 okulda bu çalışmaları tamamlayacağız" dedi. 


Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı
Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı
Eğitime sayılı günler kala...165 okulda dezenfeksiyon çalışması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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