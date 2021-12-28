Eğitime Kazandırılacak Arsalar Gezisi

Sultanbeyli Kaymakamı Sayın Kemal ŞAHİN, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Zafer SÖĞÜTÇÜ İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar ÇAĞLAR ile birlikte yapımı biten okul inşaatlarını ve yatırıma teklif edilen eğitim tesis alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

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