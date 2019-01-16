Eğitime Kar Engeli

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

BİNGÖL'ÜN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bingöl'ün 5 ilçesinde eğitime olumsuz hava şartlarından dolayı 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği, kente devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova, Yedisu, Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bulancak ilçesine bağlı köy ve belde okullarında. Dereli ilçesine bağlı köy okullarında, Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesindeki okullarda ve merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.

ORDU'NUN 19 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ Ordu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki bazi okullarda 17 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Açıklamada ayrıca, devam eden kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda gerekli çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekildi.

AKSARAY'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ, PERŞEMBE OKULLAR TATİL Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Perşembe günü okullar tatil edildi. Aksaray'da gün boyu devam eden kar yağışı hayatı her alanda olumsuz etkilerken, Aksaray Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamayla okulların Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu. Vali Ali Mantı yaptığı açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray il genelinde eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü 1 gün tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

TOKAT'TA EĞİTİME KAR TATİLİ Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, 17 Ocak 2019 Perşembe günü (yarın) resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim, özel öğretim okul ve kurumlarımız ve yaygın eğitim kurumlarımızda il geneli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir"denildi. Öte yandan Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 623 köy yolundan 469'u ulaşıma kapandı.

KARLIOVA'DA OKULLAR YİNE TATİL EDİLDİ Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçede son 20 günde çocuklar sadece 2 gün okula gidebildi. Kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oluyor. İlçede kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, aralıksız devam eden yağışlar hayatı da zorluyor. İlçede 16 gün süren kar tatilin ardından öğrenciler önceki gün ders başı yapmıştı. Ancak kar yağışı nedeniyle bugün tekrar ilçede okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçede yarın için de okulların tatil edildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Karlıova merkez ve merkeze bağlı tüm köy okullarımız 17/01/2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi. Öte yandan belediyeye bağlı ekipler ilçede gece gündüz karla mücadele çalışması yapıyor. Gecenin yarısına kadar çalışan ekipler, kamyon kamyon karları ilçe dışına taşırken, buna rağmen devasa kar birikintileri oluşuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA