Eğitime Kar Engeli

Eğitime Kar Engeli

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Eğitime Kar Engeli

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi. - Denizli

Kaynak: DHA
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