Eğitime Kar Engeli
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde meydana gelen kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verildi.
Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, Denizli Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 8 Ocak Salı günü 1 günlük ara verdi. - Denizli
Kaynak: DHA