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İstanbul, Ekonomi, Güncel

Eğitime Ara Verilince Öğrenciler Otobüslere Yöneldi

Koronavirüs için alınan önlemlere eğitime ara vermek eklenince seyahat sitelerine ilgi arttı.

18.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:37
Eğitime Ara Verilince Öğrenciler Otobüslere Yöneldi

Eğitime ara verilmesi kapsamında yapılan açıklama ile öncelik öğrenciler olmak üzere birçok kişi havaalanı ve otogarları doldurdu. Bu açıklama ile birlikte uçak bileti talebi yüzde 82 artarken otobüs bileti talebi ise rekor bir artışla yüzde 646 yükseldi. Konuyu Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com yetkilileri değerlendirdi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin evlerine dönme gereklilikleri sebebiyle Enuygun.com'u en çok 18 – 24 yaş aralığındaki kullanıcılar ziyaret etti. Uçak biletlerinde en çok İstanbul – İzmir, İstanbul – Gaziantep, Trabzon – İstanbul rotaları tercih edilirken otobüs biletlerindeyse Ankara – Adana, Van - Diyarbakır, Karabük – Ankara arasında bilet alındı.

Uçak ve otobüs bileti için telefon uygulamalarını kullanan ziyaretçi sayısının yoğunluk nedeniyle bir önceki döneme göre yüzde 110 arttığını belirten Enuygun.com, ayrıca iletişim sayfasının görüntülenme oranının da bir önceki döneme göre 3 katına çıktığını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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