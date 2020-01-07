Eğitime ara verilen iller! Ankara'da okullar tatil mi? Mersin'de okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

07.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:50

Ankara, Mersin, Karabük, Sivas, Bolu gibi birçok il yağış ve kar sebebiyle günlük yaşamı sekteye uğrattı. Öğrencilerin okullarına gitmesini engelleyen hava koşulları, kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul'da başlayan yağmurla birlikte fırtına çatıları uçurdu. Eğitime ara verilen iller...

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ve Eskipazar ilçesinde kar yağışı dolasıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi hariç) Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilk, orta ve liselerde salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin'in hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama yaparak; "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de gece yarısıdan bu yana devam eden poyraz fırtınası sebebiyle halk zor anlar yaşadı. 7 Ocak tarihli tüm ada seferleri de iptal edildi.

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bugünkü olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerini iptal etti. Bu nedenle Gökçeada ve Bozcaada eğitime bir gün ara verildi. Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile kar yağışının etkili olduğu Çan ve Yenice ilçesinde de bugün okullar tatil edildi.

MERSİN

Meteorolojinin özellikle uyardığı illerin başında gelen Mersin'de 6 Ocak'tan itibaren süren yağış hız kesmıyor. Özellikle merkez Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçeleri sular altında kaldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli Kaymakamlığı eğitime ara verildiğini ilan etti. ''İlçemizebağlı Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup Mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çeşmeli TED Mersin Kolejinde07/01/2020 tarihinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.''

BURDUR

Ağlasun ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği; Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan hamile ve engelli personellerin de idari izinli olarak sayılacağını ekledi.

BALIKESİR

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabahın ilk saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının günlük hayatı etkilediği ve bu nedenle de kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Ayrıca, Sındırgı ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya mahallelerinden taşımayla ilçe merkezindeki okullara gelen öğrenciler için okulların bir gün tatil edildiği belirtildi.

BİLECİK

Söğüt ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KONYA

Şehrin 7 ilçesinde, süren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Buna göre; Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün izinli olacağı duyuruldu.

KARAMAN

Şehrin, Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

MANİSA

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre; "İlimizde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 07.01.2020 tarihinde 1 gün süreyle bazı okullarda eğitime ara verilmiştir. İşte o okullar: Akhisar Hanpaşa İlk ve Ortaokulu, Akhisar Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Akhisar Dağdere İlk ve Ortaokulunun taşımalı öğrencileri, Ahmetli Bahçecik Mahallesi'nden Alahıdır İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler, Ahmetli Hacıköse Mahallesi'nden Gökkaya İlköğretim kurumlarına taşımalı gelen öğrenciler."

ISPARTA

Isparta Valiliğinin yaptğı duyuruda; ''Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.'' sözleri yer aldı.