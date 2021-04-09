"Eğitimden Bir Kare" yarışmasının 4'üncüsü düzenleniyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının 4'üncüsünü düzenliyor.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasının 4'üncüsünü düzenliyor. Son katılım tarihi 1 Kasım olan yarışmanın ödülleri, tarihi daha sonra açıklanacak programla verilecek.

Fotoğrafçılıkta eğitimin önemini anlatacak kareleri sanatının etkileyici dilinden faydalanarak ortaya koymak, gençlere fırsat oluşturmak ve objektifleri eğitime açmayı amaçlayan yarışma, aynı zamanda eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği ve özveriyi en güzel karelerle görünür kılmayı hedefliyor. Seçici kurulunda Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçıları İsmail Küçük, Tekin Ertuğ ve Mustafa Binol'un yer alacağı yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü belirlenirken, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ve sergileme hakkı kazanan eserler için de 250 lira para ödülü verilecek.

Ödüle ve sergilemeye hak kazanan eserler, "Eğitimden Bir Kare 2021 Fotoğraf Albümü" adıyla yayımlanacak. Son katılım tarihi 1 Kasım olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra açıklanacak programla alacak. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, detaylara "www.egitimdenbirkare.org" sitesinden ulaşabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı