EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DEĞİŞEN DÜNYA, DÖNÜŞEN EĞİTİM

DEĞİŞEN DÜNYA, DÖNÜŞEN EĞİTİM!

Eğitim; ülkeler için var olma meselesi haline gelmiştir ki, bir ülkenin geleceğidir ve değişimlerde en büyük etkiyi yine eğitim yapmaktadır. Dünya'nın sürekli değiştiği göz önüne alındığında; eğitimi bu değişime göre şekillendirmek ve yön vermek, günümüzde önemlidir.

Değişen dünyada pandemi gibi olağanüstü koşullar, teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği yeni problemler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dönüşümü kaçınılmaz kılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi - Bilim ve Teknoloji Merkezi olarak bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 4" konferansında tüm eğitimcileri ve alanın duayen isimlerini bir araya getirerek Türkiye ve dünyadaki eğitim gündemini değerlendiriyoruz.

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