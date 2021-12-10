EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER YARIŞMASI BAŞLADI!

Müdürlüğümüz bünyesindeki okul ve kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması ve bu ortamlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkartılması amacıyla yenilikçi fikirleri arıyoruz.

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