'Eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi arasında 'Eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Beyoğlu ve çevresinde yaşayan her yaş grubuna eğitimler verilmesi planlanıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi arasında 'Eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı. Protokole üniversite adına Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka imza atarken, Beyoğlu Belediyesi adına ise Başkan Haydar Ali Yıldız imza attı. İmzalanan protokolle Beyoğlu ve çevresinde yaşayan her yaş grubuna ulaşarak meslek edindirme, bilinç ve bilgi düzeyine artırma, kişisel gelişimi destekleme, gençlerin meslek seçimi kariyer planlamalarına katkıda bulunabilmek üzere eğitimler verilmesi planlanıyor.

"İHTİYAÇ OLAN EĞİTİMLERİ TESPİT ETTİK"

İmzalanan protokol ile ilgili detaylı bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"RumeliSEM olarak amacımız üniversitemizin tüm eğitim alanlarında kişisel ve mesleki eğitimler üreterek evrensel bilgi gelişimine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde eğitime destek vermek, her yaş ve meslek grubuna ulaşarak hayat boyu eğitim bilincini oluşturmak için de çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Beyoğlu Belediyesi'ne ait Beyoğlu Akademi ve farklı birimlerin yürüttüğü projeler eğitim açısından çok kıymetli. Bizler de bir araya gelerek ihtiyaç olan eğitimleri tespit ettik ve Eğitimde İşbirliği protokolümüzün imzalanması ile eğitimlere başladık."

"MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİM ALANLARINDA BİRÇOK EĞİTİM PLANLANIYOR"

Planlanan eğitimler hakkında da bilgi veren Daş, "İlk planda 'Eğitimli Bakıcı', gençlere yönelik 'Etkili İletişim', yine hayatının önemli dönemecinde olan ve gelecek planlarını yapan gençlere yönelik 'Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama' eğitim programları oluşturuldu. 'Eğitimli Bakıcı'ların sayısını artırmak üzere 0-36 Ay Çocuk Bakımı Eğitimi başlıyor. 80 saat sürecek bu eğitim, Beyoğlu Belediyesi Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşecek ve ücretsiz verilecek. Bunu takiben mesleki ve kişisel gelişim alanlarında planlanan çok sayıda eğitim tüm sene boyunca devam edecek. Daha güçlü, daha sağlıklı, daha bilinçli toplum ve gençleri aydınlık geleceklere ulaştırmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak hayat boyu gelişmeyi ve hep ilerlemeyi desteklemeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı