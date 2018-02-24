Eğitimde İş Birliği Protokolü

Iğdır Üniversitesi ile Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü ve Uluslararası Eğitim İşbirliğinde Mutabakat anlaşması imzalandı.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde imzalanan protokolde, İslam Sanatları Fakültesi ve Halı Fakültesindeki ortak ve benzer bölümlerden öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma faaliyetleri, uzaktan eğitim ve örgün eğitimle ders etkinliği, seminerlere ve akademik toplantılara katılım, kısa süreli kurs programları düzenlenmesi, yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi ile özel kısa süreli akademik programlar düzenlenmesi gibi konularda anlaşma sağlandı. - IĞDIR