Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı'nda yeni dönem başlıyor - Haberler
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Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı'nda yeni dönem başlıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı'nda yeni dönem başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı" yeni dönemde de devam edecek.

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı" yeni dönemde de devam edecek. Etkinlik Kasım ayı içerisinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Ayrıntılar ve başvuru için lütfen tıklayınız.

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