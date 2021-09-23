Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı'nda yeni dönem başlıyor

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak gerçekleştirilen "Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı" yeni dönemde de devam edecek. Etkinlik Kasım ayı içerisinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

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