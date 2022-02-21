Eğitimde gelecek, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması ile şekillenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sunacak, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor.

Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de bekleniyor.

Eğlenerek öğrenmeyi amaçlayan eğitsel oyunlar, fiziksel ortamda uygulanabilen deneyler, etkinlikler, dijital ortamda denemeye imkan sunan simülasyonlar, yer ve zaman kısıtı olmaksızın, farklı yerlerde olan müze, sergi ve bilim merkezleri gibi "informal" öğrenme ortamlarında öğrenme sağlayabilen sanal ortam uygulamaları yarışmada öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Tüm bunlara paralel olarak öğrencilerden belirlenmiş bir eğitim programı dahilinde ve interaktif bir şekilde uygulama yapabileceği etkileşimli içerikler gibi dijital uygulamalar geliştirmesi de bekleniyor. Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 12 bin TL, ikincilere 7 bin TL, üçüncülere 4 bin TL, üniversite seviyesindeki birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.

29-31 Temmuz'da Ordu'da düzenlenecek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 29-31 Temmuz 2022'de Ordu'da düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak "network" kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuru gerçekleştirmek için "https://teknofest.org" adresi ziyaret edilebiliyor.