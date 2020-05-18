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"Eğitimde Fırsat Eşitliği" için bağışlar Darüşşafaka'ya

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu misyona katkıda bulunmak isteyen bağışçıları desteğe davet ediyor.

18.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:39

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu misyona katkıda bulunmak isteyen bağışçıları desteğe davet ediyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin yardıma en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde, sağışçılara çağrıda bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, kişi ve kurumlara yönelik hazırladığı "Bayram Tebrik Sertifikası" ile de bayram kutlamalarını annesi veya babası hayatta olmayan öğrenciler için eğitime dönüştürüyor.

Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapan bağışseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 1,000'e yakın öğrencinin eğitim, gıda, giyim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına destek olabilecek. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka'da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler, İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50'ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.Çocuklara hem şefkatli bir yuva hem de çağın en ileri eğitim fırsatını sunan Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapmak isteyen gönüllüler www.darussafaka.org resmi web sitesinden bağış bölümünden ya da Darüşşafaka Cemiyeti'nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale ya da EFT olarak bağışını ulaştırabilir.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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