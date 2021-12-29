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ADÜ'de 'Eğitimde Drama Semineri' düzenlendi

ADÜ'de 'Eğitimde Drama Semineri' düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı çevrimiçi farkındalık seminerlerinin üçüncüsü olan 'Eğitimde Drama' konulu seminer düzenlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Programı çevrimiçi farkındalık seminerlerinin üçüncüsü olan 'Eğitimde Drama' konulu seminer düzenlendi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve akademik personelin katıldığı programda, İstanbul Küçükçekmece Akşemsettin İlkokulu'nda görevli Sınıf Öğretmeni ve Drama Eğitici Eğitmeni Gökçe Kesebir konuşmacı olarak yer aldı. Kesebir seminerde; psikodrama, eğitici drama ve oluşturucu dramanın eğitimdeki yeri ve çocuklar açısından önemi konularında katılımcılara bilgi verdi. Seminer, katılımcıların soruları ve konuşmacı Gökçe Kesebir'e teşekkür edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

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