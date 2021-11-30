RİZE (Habermetre) - Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Eğitimde Dijital Dönüşüm Çalıştayı" Rize Valisi Kemal Çeber'in katılımıyla başladı.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rize öğretmenevinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan "Eğitimde Dijital Dönüşüm Çalıştayı" başladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademisyenleri, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin yer aldığı çalıştay; Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Eğitim komisyonlarından oluşmaktadır.

21. Yüzyılda hem bireysel hem de kurumsal olarak hızla artan teknoloji kullanımına bağlı olarak artan dijitalleşmeye dikkat çekilerek, özellikle pandemi döneminde kullanılan uzaktan eğitim teknolojilerinin artık çağımızın bir parçası olduğu ve bu alanda bir hazırlık yapma adına Rize ilindeki eğitim paydaşları ile uzaktan eğitimin bütün yönlerini ele alarak uzaktan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Çalıştayda konuşan Vali Çeber, " Pandemi ile hayatımıza pek çok kavram girdi. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi şüphesiz uzaktan eğitim oldu. Şu anda dünya hızla bir dijitalleşmeye gidiyor. Ticaretten tutunda eğitime, tarıma, turizme, sağlığa ve daha pek çok alanda dijitalleşme yaşanıyor.

Sosyal yaşamımız başta olmak üzere hayatımızın her alanında dijital teknoloji ve programları kullanmaya başladık. Hayatımızın merkezinde yer alan dijital dönüşümü ülkemizin geleceği için çok önemsiyoruz. Pandemi sürecinde dijital teknoloji ve uygulamaların kullanımı ile krizlerin nasıl fırsatlara dönüştürülebileceğini gördük.

Eğitim camiası olarak günceli, gündemi ve konjonktürü yakalamamız gerekiyor. Son iki - üç yıldır tüm boyutlarını yaşadığımız bir değişimin içindeyiz. Hayatımıza hiç bilmediğimiz kavramlar girmeye başladı. Pandemi bunu bize zorladı ama pandeminden kurtulduktan soranda bırakmayacağımız ve ne kadar önde olursak o kadar avantajlı olacağımız bir dönüşümü yaşıyoruz. Dünya son 20-30 yılda bir yaşadığı dönüşümü geçmişte 100 yılda 200 yılda bir yaşardı. Çok hızlı dönüşüm yaşayan bir çağdayız. ve bunu yoğunlukla dijital ve teknolojik olarak yaşıyoruz. Değişimler bazen zorunluktan bazen de kendiliğinden oluşabiliyor. Burada önemli olan bu değişim ve dönüşüme ayak uydurup önde gidenlerden olmaktır. Bu anlamda hayatımızın en önemli olgusu olan eğitim alanında dijitalleşmeyi değerlendireceğimiz bu çalıştayın hayır olmasını ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.

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