Eğitimde Covid-19 rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi
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Eğitimde Covid-19 rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi

Eğitimde Covid-19 rehberi, görsellerle yeniden düzenlendi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılması gereken uygulamalar' başlıklı rehberi görsellerle destekleyerek yeniden düzenledi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'Okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılması gereken uygulamalar' başlıklı rehberi görsellerle destekleyerek yeniden düzenledi.

Rehbere göre, sınıfta Covid-19 pozitif tespit edilen öğrenci, sağlık kuruluşunun takibinde olacak ve okula devam etmeyecek. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler, okula devam edecek. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az 2 kez semptom sorgulamaları yapılacak ve ateş ölçümleri gerçekleştirilecek. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak.

İKİNCİ VAKADA UZAKTAN EĞİTİMPozitif vaka tespit edilen sınıfta 10 gün içinde başka öğrenci, ateşinin 38 derecenin üzerinde olması halinde ailesi ile iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilecek. Sınıfın tüm öğrencileri, 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınacak ve evde oldukları süre boyunca uzaktan eğitim görecek.Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı rehberin okullara gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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