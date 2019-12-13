13.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:40

Çankırı'da, Eğitimde Bölgesel Farklılıkların Azaltılması İç Anadolu Çalıştayı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından Uluyazı Kampüsü İslami İlimler Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek çalıştayın açılışında Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, sanayileşme, küreselleşme ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi sürecinin ardından eğitimde kitlesel ve bireysel eğitime erişim imkanlarının tartışıldığı bir döneme girildiğini söyledi.

Yeni çıkan meslekler ve gelişim alanlarının farklı eğitim ihtiyaçlarını gündeme getirdiğini belirten Ayrancı, "Eğitim sadece ailelerin ve devlet kurumlarının işi değildir. Özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda kamusal alan olarak adlandırılan resmi devlet örgütü üzerinde sivil toplum örgütlerinin, gerek sosyal hayatın gerekse eğitimin üzerinde etkisi olmaktadır." dedi.

Üniversitelerin de eğitim sistemi üzerinde farklı işlevleri bulunduğunu vurgulayan Ayrancı, şöyle devam etti:

"Çalıştayda üniversite, sivil toplum iş birliği kapsamında bölgede akademik başarı farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimde sektör işbirliği, 21. yüzyıl becerileri ve oyun tabanlı öğrenme, eğitimde yeni yaklaşımlar, yönetici ve öğretmenlerin mesleki becerilerinin artırılması, özel gereksinimi olan çocuklar konusunda çalışmalar yapılarak raporlaştırılacak, kamuoyu ve ilgililer ile paylaşılacaktır. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yapılacak çalışmalara katkı sunan akademisyenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de okulların her çocuğun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan mekanlar olduğunu dile getirdi. Hayatı güzel kılan değerin başında bireye özgü farklılıkların geldiğine işaret eden Öztürk, şunları söyledi:

"Farklı bölgelerde eğitim gören bireylere iyi eğitim vermenin yolu, bireysel gelişim özelliklerindeki farklılıkları geliştirerek diğer bölgelerdeki imkanları öğrencilerimize en iyi şekilde sağlamaktan geçmektedir. Bu amaçla farklı nedenlerden dolayı elverişsiz şartlara sahip tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için devletimizin aile ve sosyal güvenlik politikalarıyla bütünleşik bir strateji belirlemesi Bakanlığımızın 2023 vizyonunda yer almaktadır."

EYUDER Genel Başkanı Dr. Adem Çelik de çalıştayın üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktararak 15 yıldır Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösterdiklerini, farklı bölgelerdeki avantaj ve dezavantajları masaya yatırıp geleceğe hazır nesil geliştirmek için sonuç raporunu Milli Eğitim Bakanlığına sunacaklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panelistler, sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA