"Eğitimde başarısız olanın üretimde şansı olmaz"

Geçen hafta üniversite giriş sınav sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava giren öğrencilerin hangi konularda kaç soruyu doğru yanıtladıklarına ilişkin bir analiz yayınladı.

Buna göre sınavı geçerli sayılan 2 milyon 390 bin üniversite adayı temel matematik alanında sorulan 40 soruya ortalama 5,7 doğru yanıt verirken, fen bilimleri alanında sorulan 20 soruya ortalama 2,5 doğru yanıt verdi. Diğer alanlarda da gözle görülür bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Euronews.com'da Görüntüle