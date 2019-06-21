Eğitimcilere körfez gezisi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eğitimciler ve aileleri tekne turuyla körfezi gezdi.

Bir eğitim sendikası, üyelerinin aileleri için körfez turu tertipledi. Eğitim çalışanları ve aileleriyle birlikte Mudanya iskelesinden saat 15: 00 da hareket eden gezi gemisi, Armutlu, Fıstıklı, Kumla ve Kurşunlu sahillerinde gitti. Eğitimciler ve aileleri hem eğlendiler, hem dinlendiler.

Sendika yetkilileri, "Yoğun bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Milli eğitim çalışanları olarak ülkemiz geleceğinin inşasında bir tuğla daha koymanın kıvancını yaşıyoruz. Mudanya temsilciliğimizin ev sahipliğinde birlik ve beraberliğimizi arttırmak, yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak istedik" dedi - BURSA

Kaynak: İHA