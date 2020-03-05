Eğitimcilerden "Öğretmen" dizisine tepki

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, bir televizyon kanalında ilk bölümü yayınlanan 'Öğretmen' dizisine tepki göstererek bir öğretmenin "iyi insan" olmanın yollarını güya alışılagelmişin dışında bir yöntemle anlatmaya çalışmasını reyting uğruna bir aymazlığın ifşası olarak nitelendirdi.



Sezer, yaptığı açıklamada, bir öğretmenin okulda bomba patlattığı ve öğrencilere şiddet uyguladığı sahnelerin yer aldığı diziye tepki gösterirken, dizinin öğretmenin itibarına saldırı niteliğinde olduğunu vurguladı. Sezer, "Toplum değerlerimizden uzak bu dizi öğretmeni bir psikopat gibi gösteriyor. Hiçbir öğretmen ne kadar kızarsa kızsın, ne kadar öfkelenirse öfkelensin öğrencilerine bu şekilde yaklaşmaz" dedi.



Dizinin bir an önce yayından kaldırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Sezer, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK'ü göreve davet ett. Sezer, "Öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı, öğrenciler üzerinde baskı kurduğu ve onları korkutarak sindirmeye çalıştığı sahneleri kabul etmemiz mümkün değil bu sahneler öğretmenlik mesleğine zarar verir. Öğretmeni bu şekilde göstermek kimseye fayda sağlamaz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA