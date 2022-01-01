Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı - Haberler
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Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, yeni yılda yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdüren jandarma, emniyet ve sağlık personellerine tatlı ikramında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, yeni yılda yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdüren jandarma, emniyet ve sağlık personellerine tatlı ikramında bulundu.

Eroğlu ve öğretmenlerden oluşan bir heyet jandarma, emniyet ve sağlık personellerini ziyaret etti. Güvenlik güçleri ve sağlık personelleri ile sohbet eden Eroğlu ve beraberindeki heyet uygulama noktalarındaki personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

Eğitimcilerden güvenlik güçleri ve sağlık personellerine tatlı ikramı

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