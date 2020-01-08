Eğitimcilerden Başkan Yanmaz'a ziyaret
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Eğitimcilerden Başkan Yanmaz'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyelerini ağırladı.

08.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:09
Eğitimcilerden Başkan Yanmaz'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) üyelerini ağırladı.


Ziyarette, EYUDER Akçakoca temsilcisi Mehmet İsmetoğlu ve dernek üyeleri Başkan Yanmaz'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Yanmaz'da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve eğitim alanındaki her türlü çalışmaya destek olacaklarını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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