Eğitimciler velilerle kafede buluştu
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Pamukova, Sakarya, Saatler, Güncel

Eğitimciler velilerle kafede buluştu

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan problem alanları hakkında velilerle ve toplumun diğer kesimlerindeki vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Kahveli Saatler" projesi Pamukova'da gerçekleştirildi.

10.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:32
Eğitimciler velilerle kafede buluştu

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan problem alanları hakkında velilerle ve toplumun diğer kesimlerindeki vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Kahveli Saatler" projesi Pamukova'da gerçekleştirildi.


Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve alanında uzman eğitimciler, "Aile İçi İletişim", "Teknoloji ve Madde Bağımlılığı", "Sınav Kaygısı" gibi toplumun güncel problemleri hakkında velilere paylaşımda bulundu.


Projede farklı nedenlerle okul psikolojik danışmalarıyla görüşemeyen veli ve bireylere ulaşarak bu problem alanlarına dikkati çekmek, çözüm önerileri getirmek, toplumun farklı kesimlerinde yer alan bireylerin görüşlerini alarak yeni üretimler hedefleniyor.


"Bi kahvenizi içeriz" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Fazilet Durmuş ve bazı eğitimciler Pamukova ilçesindeki bir kafede öğrenci velileriyle bir araya geldi.


Genç nesilleri yetiştirmek üzere çaba sarf ettiklerini anlatan Durmuş, çocukların hiç kimseyle kıyaslanmaması gerektiğini, onların kendilerine göre bir karakterleri olduğunu, bu karakterleri doğrultusunda, ilgi yetenekleri doğrultusunda hayat başarısını yakalama noktasında onlara rehberlik edilmesi gerektiğini söyledi.


Projenin kahvehaneler veya kafelerde yapılmasının farklı bir anlam taşıdığına değinen Durmuş, "Aileye ayrılacak vakitleri başkalarıyla dışarıda geçirmek yerine çocuklarımızla eşimizle vakit geçirmeyi tercih etmeliyiz. Onlarla beraber kitap okuma, onlarla beraber değerlendirme çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında bizim kültürümüzde eskiden kahvehaneler de bir araya gelip beraber oturup konuşup dertleşmek, aslında çay içilen, kahve içilen yerlerken amacı dışına daha sonra çıktı, bizim burada amacımız kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürebilmek eğitim ortamlarına da dönüştürebilmek." şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Durmuş, velilerin sorularını ve projeyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Kaynak: AA

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