- Eğitimciler, Şırnak'ın LGS başarısızlığını değerlendirdi

ŞIRNAK - Liselere Geçiş Sınavı'na Şırnak'ın en başarısız il olmasını değerlendiren eğitimciler, "Kaliteli öğretmenlerin bu bölgeye gelip, gönüllü olarak çalışması lazım. İyi yöneticilerin görev alması gerekir. Kendi mesleğin bilincinde olan inşa ancak başarıyı elde edebilir" dedi.

Eğitimciler, LGS sonuçlarına göre Şırnak'ın son sırada bulunmasını değerlendirdi. Listede son sırada bulunan Şırnak ile ilgili değerlendirmede bulunan emekli öğretmen Mustafa Uçar, eğitimin bir bütünlük içinde ele alınmasını ve öyle değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Uçar, "Sadece eğitimin bir ayağını düşünerek ele aldığınız zaman diğer ayakları eksik kalır ve siz istediğiniz başarıyı da elde edemezsiniz. Bir eğitimci olarak yıllardır bu bölgede öğretmenlik ve yöneticilik yaptım. Eğitimi değerlendirirken, sadece yöneticilere de bağlamak bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Eğitim öncelikle aileden başlar, okulda gelişir ve çevresel koşullarla birlikte değerlendirildiğinde iyi sonuçlar ve başarı elde edilebilir" dedi.

Bölgenin uzun bir süredir şiddet olaylarıyla tahribata uğradığını ifade eden Uçar, şöyle devam etti:

"Ancak son dönemlerde gerek öğretmen ve yönetici bazında olsun ve fiziki altyapı bakımından olsun gelişmelerin olduğunu görüyoruz. İstenilen düzeyde midir, hayır. Bunun geliştirilmesi lazım. Eğitim öğretimin ana motor gücü öğretmenlerdir. Öğretmen profili çok önemlidir. Ben şu eğitim süreci içerisinde şunu gördüm. Öğretmen bir dağın başında da olsa, koşulları ne kadar zor da olsa, mesleğin bilincindeyse, ben iyi insan yetiştireceğim ülkeme, milletime, vatandaşlarıma anlayışı içerisinde hareket ettiği zaman başarılı olacağız. Ancak sadece bir geçim mesleği olarak bakıldığı zaman başarıyı elde etmek mümkün değildir. Türkiye de olduğu gibi Şırnak'ta ta öğretmenlerimizin çok zor koşullarda görev yaptıklarını biliyoruz. Ancak önemli olan o zor koşulları ortadan kaldırmak. ve o zor koşullarda istenilen başarıyı elde etmektir. Zaten öğretmenin amacı da odur."

"Şırnak'a pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor"

Devletin bölgeye pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini kaydeden Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Şırnak için pozitif bir ayrımcılık yapması gerekir her konuda. Sadece ücretli öğretmenlik görevlendirmekle, sözleşmeli öğretmenle bu olmaz. Kaliteli öğretmenlerin bu bölgeye gelip, gönüllü olarak, çalışması lazım. İyi yöneticilerin görev alması gerekir. Kendi mesleğin bilincinde olan inşa ancak başarıyı elde edebilir. İş olsun diye yaptığınız zaman evet o işi bir süre götürürsünüz. Ama sonuca geldiğiniz zaman başarısızlıkla karşılaşırsınız. Eğitime önem vermek zorundayız. Bu memleketi ancak eğitim kurtarır. Bizim kurtuluşumuz eğitimle olur. Bu Şırnak'ın düzelmesinin tek şartı vardır. Çocuklarımıza önem vermeliyiz. Onları iyi yetiştirmeliyiz. Okullarımıza, okuldaki yöneticilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmalıyız. Çocuklarımıza ve onları yetiştirenlere elimizden geldiğince her konuda kolaylık sağlamalıyız."

"Öğretmen eksikliği başarısızlıkta önemli etken"

Emekli öğretmen İhsan Gören ise, bu başarısızlıktan herkesin ıstırap duyduğunu söyledi. Gören, "Bunun çeşitli sebepleri arasında, öğretmen faktörünü hiçbir zaman gözden çıkarmamak gerektiğine inanıyoruz. Çünkü eğitimin kalitesi ancak görevinin bilincinde hareket eden öğretmelerle mümkün olabilir. Yönetici kadrolarıyla mümkün olabilir. Hiçbir zaman okullarımızın tam kadro ile göreve başladığına denk gelmedim. Bu büyük bir eksikliktir ve maalesef hala çözüm bulunmamış büyük bir sorundur. Başarısızlıkta en büyük etkenlerin başında öğretmen yetersizliği çok önemli bir yer işgal etmektedir. Hiçbir zaman buradaki okullarımızda tam kadro ile ve görevinin bilincine varmış öğretmen kadrosu ile eğitim vermek mümkün olmamıştır. İl milli eğitim müdürün bize verdiği bilgiye göre, Şırnak il genelinde bin 600 öğretmen açığının olduğunu ifade etmişti. Bin 600 öğretmen açışı Şırnak gibi küçük bir yer için büyük bir açıktır. Bunun yanında her atama döneminde verilen öğretmen okul sıralarından kalkıp uygulamanın içine geçmektedirler. Öğretmenler Şırnak'ta bir veya iki yıl kalıp, bir şekilde yollarını bulup diğer illere tayin olmaktalar. Başka illere gidip tecrübeli öğretmen vasfını alarak göreve devam ediyorlar. Tecrübeli ve vasıflı öğretmenleri burada bırakılmaya yönelik ciddi tedbirlerin alınması gerekir. Öğretmen açığını kapatmak için yıllardan beridir süre gelen ücretli öğretmenlik uygulaması yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlikte de eğitim fakültesi mezunları veya fen edebiyat fakültesi mezunu olmuş kişiler bir şekilde bir yerlere takılıyor. Onların yerine meslek yüksekokul ve yüksekokul mezunlarına daha fazla yer veriliyor. Bu kişiler bazen güvenlik soruşturmasına takılıyor. Bazen sendikaların görüşlerine takılan öğretmenler oluyor. Bu şekilde liyakatsiz insanlara daha fazla teslim edilmiş oluyor çocuklar" şeklinde konuştu.

"Hendek olayları çocuklara çok şey kaybettirdi"

Şırnak'ın bu son 5 yıl içerisinde çok yıprandığını kaydeden Gören, şöyle dedi:

"Hendek süreciyle başlayan o kötü süreç, çocuklarımıza çok şey kaybettirdi. Yeniden bir Şırnak oluşturulmaya çalışıldı. Başarısız olan yöneticiler sanki yerlerine yapışmış, bunların değiştirilmesi yönünde en ufak bir hareketliliği biz göremiyoruz yıllardır. Liyakatsiz ve başarısız yöneticilerin yönetiminde olan eğitim yapılarından çıkacak olan kalite bu kadar olabilir. Yıllardır söylüyoruz, öğretmenin bu bölgede daha fazla kalması için bakanlığımızın daha fazla tedbir alması gerektiğini söyledik. En azında özlük haklarında bir iyileştirme yapılması kaçınılmaz bir olaydır. Bodrum'da bu görevi ifa eden öğretmen ile Beytüşşebap'ın Pirinçli köyünde görev yapan öğretmenlerin çalışma şartları ve özlük hakları eğer aynı seviyede tutturuluyorsa Pirinçli'de çalıştırılan bir öğretmen ülkenin daha çok gelişmiş yerlerine gitmek için her türlü yolu deneyebileceklerini gözden çıkarmamak lazım. Her yıl okullarda yapılan tadilatlar zamansız yapıldığına şahit oluyoruz. Her yıl okulların tam açıldığı dönemde çalışma başlatılıyor. Okullarda eğitimde aksamaya neden oluyor.

Kaynak: İHA