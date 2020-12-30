Eğitimciler proje kapsamında mikrofon başına geçti
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Eğitimciler proje kapsamında mikrofon başına geçti

30.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:36
Eğitimciler proje kapsamında mikrofon başına geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Lisesi müdür ve öğretmenleri Kahveyi Kavururlar isimli türküyü seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Lisesi müdür ve öğretmenleri Kahveyi Kavururlar isimli türküyü seslendirdi.

Solistliğini Okul Müdürü Semih Yavuz'un yaptığı çalışma sosyal platformlarda kısa sürede büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili konuşan Müdür Yavuz, "Proje kapsamında ünlü sanatçı Selami Şahin'in bir şarkısını Müzik Öğretmenimiz Arman Serim'in katkılarıyla yorumladım. Bu icra, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Aslında bu projede bakanlığımızın amacı pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları nedeniyle eve kapanan tüm insanlara ve özellikle sağlıkçılarımıza moral vermekti. Ben de bir hemşire eşi olarak, 18 yıllık okul yöneticiliğimin yanında bir sanatkar olduğum için seve seve bu projede yer almak istedim. Eskişehir yöresine ait Kahveyi Kavururlar isimli türküyü müzik öğretmenleri Arman Serim ve Yusuf Selim Kolunsağ ile Müzisyen Ahmet Ayaz'ın katkılarıyla proje kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesinin zemin katında bakanlığımızca kurulan Tasarım Beceri Atölyesi içindeki ses stüdyosunda yorumladım. Türkü yöremize ait olduğu için klibimiz de Eskişehir'imizi dünyaya tanıtacak görüntülere yer verdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eğitimciler proje kapsamında mikrofon başına geçti
Eğitimciler proje kapsamında mikrofon başına geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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