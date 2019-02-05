Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi

Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.

Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi

Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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