Eğitimciler Londra’da Eğitim Teknolojilerini inceledi
Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.
Bursalı eğitimciler, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim ve eğitim teknolojileri fuarı olan BETT Show'u ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com