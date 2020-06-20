Eğitimciler LGS sorularını değerlendirdi
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Eğitimciler LGS sorularını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.

Eğitimciler LGS sorularını değerlendirdi
20.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:23
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.Sınav sorularını, Mektebim Koleji'nde görev yapan eğitimciler de değerlendirdi.

Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, sınav soruları ile ilgili şunları söyledi: "Öğrencilerimizin yoğun şekilde hazırlandığı bir sınav dönemini daha başarılı bir şekilde geride bıraktık. Kişisel yaşamlarındaki yaş dönemi ve LGS gibi çok önemli süreçlerin üzerine bu yıla özel pandemi sürecini de eklediğimizde, öğrencilerimiz için son derece yorucu bir dönem olduğunu ve her bir öğrencimizin de bu süreci başarı ile geçirdiğini söyleyebiliriz. Ülkece bir süre önce sağlık çalışanlarımız için gerçekleştirdiğimiz alkış kampanyasını öğrencilerimizin de hak ettiğini düşünüyor ve kendilerini gönülden alkışlıyoruz.

Mektebim Koleji olarak hem yüz yüze eğitim sürecinde hem de pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreçlerinde sunduğumuz eğitim modeli ve içeriklerin, bugünkü sınavda öğrencilerimizin akademik anlamdaki en büyük destekçisi olduğu görülmüştür.Öğrencilerimize sunduğumuz içeriklerin yanı sıra, bugün LGS'de yöneltilen sorular Mektebim Yayınları ve Mektebim LGS denemelerinde öğrencilerimize sormuş olduğumuz soruların tamamıyla benzerlik göstermektedir."

"SINAVDA ÜÇ SORUNUN AYIRT EDİCİLİĞİNİN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Mektebim Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Sümeyra Ekingen, "Türkçe dersi soruları ağırlıklı olarak okuma-anlama-yorumlama becerileri ve muhakeme yeteneğini ölçen sorulardan gelmiştir. Görsel okuma, grafik -tablo yorumu, okuma-anlama kazanımlarından ve dil bilgisi sorularından oluşan sınav; MEB örnek sorularıyla benzerlik göstermektedir.2018 'de ilk kez uygulanan LGS' deki gibi bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesini gerektiren sorulara yer verilmemiştir. Sınavda üç sorunun ayırt ediciliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Sınavda güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorulara da yer verildiği görülmektedir." dedi.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

Mektebim Koleji T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Mustafa Tetik,  "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi, iyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, dersin temel kavramlarına hakim, konu eksiği olmayan, okuma ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, akademik açıdan tartışmasız ve cevapları net olan sorulardan oluşmuştur.Sınavda dersin kazanımlarında yer alan bazı kavramlara yer verilmiş özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması sorusunun cevabında yer alan "hukuken son erme" kavramı öğrencilerin  detay bilgilerini de yoklamıştır. Öğrencinin doğru cevaba ulaşabilmesi için bu bilgiyi hatırlaması gerekmektedir."

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

Mektebim Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Hafize Bilgi aşağıdaki yorumları yaptı:

"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi, sınava disiplinli bir şekilde çalışan, dersin temel kavramlarına ve konuların tümünde yetkin, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmuştur. Sınavda "Kaderle İlgili Kavramlar" konusundan birkaç kavramı barındıran ve yorumlamada öğrencileri zorlayan bir soru yöneltilmiştir. Bu sorunun, birçok öğrenci için eleyici bir soru olduğunu söylemek mümkündür."

İNGİLİZCE SORULARI

Mektebim Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Lale Muti şunları söyledi; "İngilizce testi, MEB tarafından daha önce yayınlanan örnek LGS soruları ile benzeşmektedir. Soru dağılımı detaylı olarak incelendiğinde kazanımların, MEB'in yayınladığı örnek sorularla paralellik gösterdiği görülmüştür. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, grafik okuma ve sözel mantık becerilerini ölçmektedir. Sınavda sorulan iki soru, analiz becerisi gerektirdiği için orta zorlukta olarak düşünülebilir. Kelime kazanımı, bir soruda doğrudan sorulmuştur. Bu yılki LGS İngilizce testi, düzenli olarak çalışan bütün öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği bir test olmuştur."

MATEMATİK TESTİ HAKKINDA

Mektebim Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Kılıç, "Matematik testi MEB müfredatına, kazanımlara ve öğrencilerin yüz yüze eğitim gördüğü konulara uygundur. 2018 LGS'den bugüne, bu sınavda da sorular güncel hayatla ilişkili, muhakeme gücüne dayalı, okuduğunu anlama ve uygulamaya yönelik sorulmuştur" dedi ve ekledi: "Altı adet soru diğer sorulara kıyasla ayırt ediciliği yüksek sorulardır.Soruların MEB örnek soruları ve çalışma soruları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Dikkatini toplayan, okuduğunu anlayıp yorum yapabilen, matematiksel pratikleri güçlü olan ve zamanı iyi kullanabilen öğrenciler matematik sorularında sıkıntı yaşamamıştır."

FEN BİLİMLERİ TESTİ

Mektebim Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Pınar Erdinç ise "Fen Bilimleri testi, açıklanan müfredat ve kazanımlara uygun ve birinci dönemin konularından oluşmuştur. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzenekleri ve grafikler yoğun olarak kullanılmıştır. Fen Bilimleri testinin paylaşılan MEB örnek soruları ile örtüştüğü görülmektedir.Testin geneli orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmaktadır." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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