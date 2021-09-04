Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi
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Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman: "Eğitimciler Birliği Sendikası, aşı karşıtı değildir" Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi

Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman:

"Eğitimciler Birliği Sendikası, aşı karşıtı değildir"

ESKİŞEHİR - Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Eskişehir Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devem eden programda üyelere faaliyetler hakkında bilgiler verilerek güncel sorunlara değinildi.

"Sizlerle bir araya gelmeye hasret kalmıştık"

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı görevinden ayrılan Muammer Karaman'ın yerine 2021 Ocak ayında İl Başkanı olarak görev alan İbrahim Akar yaptığı konuşmada, "Pandemiden dolayı ara verdiğimiz toplantılarımızda sizlerle bir araya gelmeye hasret kalmıştık. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın hemen öncesi böyle bir toplantı yaparak, bu güne kadar olan gelişmeleri ve bundan sonra yapacaklarımızı iletmek istedik" sözlerini söyledi. Daha sonra konuşmasında yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerden bahsetti.

"Yardıma ilk koşan sivil toplum örgütlerinin başında Eğitim-Bir-Sen geliyor"

Eğitim-Bir-Sen Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine geçiş yaparak Eskişehir İl Başkanlığı görevinden ayrılan Muammer Karaman ise konuşmasında, mensubu oldukları sendikanın il genelindeki faaliyetlerinden bahsetti. Ülkemizde yaşanan doğal afetler ile ilgili yaptıkları destekleri anlatan Karaman, "Bu ülkenin güneyinde yangınlar çıktı, ormanları yandı, yardıma ilk koşan sivil toplum örgütlerinin başında Eğitim-Bir-Sen geliyor. Hemen bu yangında mağdur olan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için iki milyon TL yardım bedeli açıkladık. Kuzeyimizde insanlarımızı sellere verdik, imkanlarımızı oralarda seferber ettik. Salgın döneminde 5 milyon TL yardım yaptık ve milletimizle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Halkını, üyelerini, milleti sokağa davet eden tek sivil toplum kuruluşuyuz"

Sendika olarak geçmiş dönemdeki darbe girişimlerindeki tutumlarını anlatan Muammer Karaman, "28 Şubat süreci diye 1997'de bu ülkede bir darbe girişimi oldu, ülkenin sosyolojisine müdahale eden ağır bir darbe süreci yaşadık. Eğitimciler Birliği Sendikası, o dönemde var oldu. 15 Temmuz darbe sürecinde Türkiye'de sokağa ilk çıkan, darbecilere darbe yapmak üzere halkını, üyelerini, milleti sokağa davet eden tek sivil toplum kuruluşuyuz" sözlerini kullandı.

"Eğitimciler Birliği Sendikası, aşı karşıtı değildir"

Aşılama çalışmaları hakkında da konuşan Muammer Karaman, "Eğitimciler Birliği Sendikası, aşı karşıtı değildir, aksine demiştir ki, 'aşı konusunda eğitim çalışanlarına öncelik verilmelidir', o açıklamalarımız tarihin kayıtlarında duruyor. Ama şuna da inanıyoruz, aşı konusunda tereddüt yaşayan, aşı ile ilgili korkuları bulunan arkadaşlarımıza aşı ol dayatması insan haklarına aykırıdır. Eskişehir'in pek çok sorunu var. Dün kurul yöneticisi, İl ve İlçe Milli Eğitim düzeyinde arkadaşlarla bir araya geldik. Hizmetli sayısının eksikliğinden bahsedildi, yeni dönemde Eskişehir'e verilen hizmetli sayısının azlığından, temizlik ve benzeri ile ilgili sıkıntılardan bahsettiler. Türkiye'de Eskişehir'de eğer uğraşacaksa, bu sorunları çözmek için uğraşalım, yeni sorunlar üretmek için uğraşmayalım. Aşı konusunda tereddüt yaşayan, 'bir yakınım aşı oldu, sonra kalp krizi geçirdi' diyor bir öğretmen arkadaş, eğitim çalışanı arkadaşım da aşı olmak istemiyor, korkusu var. Bu korku anlaşılır bir şeydir ve bu manadaki tedaviyi olmak istememek de insan hakkıdır" dedi.

"6. Dönem Toplu Sözleşmesi için güçlü teklifle gitmek için çaba gösterdik"

Konuşmasına üyesi oldukları sendikanın gücünü anlatarak devam eden Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim-Bir-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne giderken sahanın beklentilerini, istediklerini, çok güçlü bir şekilde, donanımlı bir şekilde masaya taşıma gayreti içerisinde olduk. Bu gayretle önce sizlerden sahada, illerinizde, basın açıklamaları düzenleyip bir takım tepkisel toplantılar düzenleyin dedik. Bu arada hükümetten gelen teklif tatmin edici değildi ve akabinde de Ankara'da Anadolu Meydanı'nda, Anadolu'da çalışan memurların neredeyse bir şahlanışı ortaya çıktı. Son 25 yıl içerisinde kamu çalışanları tarafından düzenlenmiş en kalabalık, en coşkulu bir miting tertip edildi."

Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi
Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi
Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi
Eğitimciler İl Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

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