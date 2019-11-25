Eğitimciler, bu fuarda buluşacak!

25.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:41

Resmi rakamlara göre 686 bin 800 derslikte 18 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı ilk ve orta öğretim kademelerinde, 1 milyonu aşkın öğretmen görev yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu TUİK'in son verilerine göre eğitim harcamalarının yıllık toplamı 176 milyar lirayı geçiyor. Gerek öğrenci ve öğretmen sayıları, gerekse eğitim harcamalarıyla devasa bir pazar halini alan Türk Eğim Sektörüne yönelik yurt içi ve yurt dışından tedarikçi firmaların sunduğu farklı çözüm, sistem, teknoloji ve uygulamalar ise 02 – 04 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek GESS Türkiye 2020'de görücüye çıkıyor.

Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda gerçekleşecek olan GESS Türkiye 2020, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında, Fatih Eğitim ve Teknoloji Zirvesi'ne de ilk kez ev sahipliği yapacak.

Türk eğitim sektörüne yepyeni bir soluk getirecek olan GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ile Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde geri sayım başladı. GESS Türkiye ve Fatih ETZ birlikte eğitimin geleceğine ilham verirken aynı zamanda sektörün nabzının tutulduğu, eğitim uzmanlarının en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği devasa bir teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak.

2018 yılında beş binin üzerinde katılımcı ile Ankara'da yapılan 4.Uluslararası FATİH ETZ; GESS Türkiye'nin ev sahipliğinde 22 oturum, 110 bildiri sunumu, 33 atölye, 5 panel, 12 çağrılı konuşmacı ile İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek zirvede katılımcılar; bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller ile yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerden haberdar olurken çeşitli uygulamaları da deneyimleme imkanı bulacak. Etkinliğin fuar ayağı olan GESS Türkiye'nin standlarında ise bu sektöre ürün, hizmet ve teknoloji sunan tedarikçi ve çözüm sağlayıcı firmalar, eğitim kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek. Böylece GESS Türkiye ve FATİH ETZ 2020'de, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, start-up'lar ve eğitim teknolojileri alanındaki tüm paydaşların buluşacağı en büyük uluslararası platform oluşacak.

Kaynak: Bültenler