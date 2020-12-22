Eğitimciler 'Bir damla hayat da sen ol' sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Eğitimciler 'Bir damla hayat da sen ol' sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu

22.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:34
Eğitimciler 'Bir damla hayat da sen ol' sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER tarafından Türkiye genelinde başlatılan Kızılay'a kan bağışı kampanyasına Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER tarafından Türkiye genelinde başlatılan Kızılay'a kan bağışı kampanyasına Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

"Bir Damla Hayat da Sen Ol" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kurum yöneticileri ve okul müdürleri Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Kızılay kan verme aracında bir araya gelerek kan bağışında bulundu.

Kovid-19 salgını döneminde kan bağışında bulunmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu 'İyilik Kanımızda Var' projesi kapsamında kan vermek için bir araya geldik. Kan ihtiyacının daha yoğun olduğu pandemi sürecinde kan ve plazmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek vermek için bugün buradayız.Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinde kan bağışına daha fazla ihtiyacımız var." diyerek sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet etti. - ERZURUM

Eğitimciler 'Bir damla hayat da sen ol' sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu
Eğitimciler 'Bir damla hayat da sen ol' sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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