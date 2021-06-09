Eğitimci-Yazar Taştan'dan İl Müftüsü Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti
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Eğitimci-Yazar Taştan'dan İl Müftüsü Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti

Eğitimci-Yazar Taştan'dan İl Müftüsü Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eğitimci-Yazar Mustafa Taştan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek yazmış olduğu kitap setini takdim etti.

Eğitimci-Yazar Mustafa Taştan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek yazmış olduğu kitap setini takdim etti.

Eğitimci-Yazar Taştan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir istirahatte olan İl Müftüsü Topçu'nun yeniden görevine başlamasıyla makamında geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Taştan, çocuklar için kaleme aldığı "Varlıkların Diliyle Allah'ı Tanıyorum" adlı hikaye dizisini Müftü Topçu'ya hediye etti.

Taştan'a nezaketleri sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Müftü Topçu, kitap hakkında değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

"Çocuk eğitimi, Dinimizin büyük önem verdiği ve önem vermemizi emrettiği konuların başında gelmektedir; çünkü sağlıklı bir İslam neslinin yetişmesi ancak bu yolla mümkündür. Hocamız da bu bilinçle kaleme aldığı hikaye dizisiyle çocuklarımıza Allah'ı tanıtarak, gönlü Allah'a yönelik bireyler olacak tarzda yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tevhit bilinci ve Allah sevgisi dini eğitimin ilk basamağıdır. En güzel eğitimci olan Peygamber Efendimizde çocuklara ilk olarak Allah'ın yüceliğini ifade eden, tevhide vurgu yapan ayetler öğretmiş ve bunların öğretilmesini bizlere de emretmiştir. Dinimize göre hayırlı ve iyi çocuklar, dünya hayatında mutluluk kaynağı olduğu gibi, onların eğitimine katkıda bulunanlara da ahiret hayatı için kesintisiz sevap vesilesidir. Bu bilinçle bizlere tertemiz emanet edilen evlatlarımızın eğitimi bizim için en öncelikli konulardandır." - AĞRI

Eğitimci-Yazar Taştan'dan İl Müftüsü Topçu'ya geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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