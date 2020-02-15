Eğitimci yazar Salih Uyan'dan reçete gibi kitap: "Ruh Diyeti"

15.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:08

Eğitimci yazar Salih Uyan'ın son kitabı Ruh Diyeti piyasaya çıktı.



Modern insanın tercih yorgunluğuna adeta reçete sunan kitapta Salih Uyan, doğum yapacak doktoru seçme telaşıyla başlayan ve mezar yeri seçimine kadar devam eden tercih maratonunda okurlarına biraz soluklanıp düşünmeyi tavsiye ediyor. Kitabında "Özgür irademizle hayata dair tercihler yaptığımızı zannederken aslında bilinçaltımızda saklanan mesajların esareti altında inim inim inliyoruz" diyen Uyan, bu iniltiler arttığında içimizde başlayan sıkıntının bir tür ruh yorgunluğu olduğunu söyledi. "Şişen egolarla birlikte zafiyet geçiren maneviyat ve her geçen gün daha da zayıflayan kişilikler ekseninde sadeleşme üzerine bir yol haritası çiziyorum" diyen Uyan, şöyle devam etti:



"Menüde yüz farklı yemek olması ilk başta çok cazip gözükebilir. Ama açık büfede birkaç gün geçiren insan, hiçbir soruya maruz kalmadan sofraya konuveren tarhana çorbasının sadeliğini arıyor. Bu durumda kısacık dünya hayatında tercih listelerini uzatmak yerine doğru tercihler üzerinde harcanan zamanı uzatmak çok daha mantıklı görünüyor."



Mutluluk, başarı ve kişisel gelişimle ilgili klişelere ret niteliğinde bir manifesto ortaya koyduğunu belirten Uyan, "Modern hayatın mutluluk reçetelerine, trend olan yaşam biçimlerine ters köşeden bakıp, yaşadığımız kültürel değişimlerle fark etmeden kaybettiklerimiz var. Bir şeyleri kovaladığımızı zannediyoruz belki ama hep bir kaçış halindeyiz. Nefes nefese kaçıyoruz. Bir gün nefesler tükenecek ve yakalanacağız. Biliyoruz. Ama yine de oyuna devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA