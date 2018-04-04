Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimci Yazar Nevzat Güzel öğrencilerle buluştu.

Kahta İkbal Kültür ve Yardım Derneğinde öğrencilere ' Genç Adam Sen Neredesin' konulu seminer veren Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, gençliğinin önemine dikkat çekti. Eğitimci Yazar Güzel, gençlerin dünyayı iyilik yolunda değiştireceğini ve her daim gençlerden umutlu olunması gerektiğini belirtti.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer veren Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, "Gençler önemlidir. Dünyayı, gençler iyilik yolunda değiştirecektir. Bunun için gençlerden umutlu olmamız gerekiyor. Gençlik dönemi bir hazinedir. Cesaret, hakkı tutma ve haksızlığa karşı durma, gençlerin kanında var. Samimiyetin ve dostluğun zirvesi gençlik döneminde atılmakta. Gençlik döneminde elde edilen hazine, Allah'ın rızası doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde hazine boş yere tüketilecek. 'Genç Adam Sen Neredesin' adlı kitabımda bir gencin dağınık hayallerini, düşüncelerini, yaşanmışlıklarını ve yarım bıraktıklarını toparlamaya çalıştım" dedi.

Ayrıca öğrenciler tarafından şiirlerin okunup ezgilerin seslendirildi. Programın sonunda Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, öğrencilere kitaplarını imzaladı. - ADIYAMAN