Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serikli çocuklara kitap hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serikli çocuklara kitap hediye etti

06.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:32
Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serikli çocuklara kitap hediye etti

Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serik'teki çocuklara kitap hediye etti.

Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serik'teki çocuklara kitap hediye etti.

Serik Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün talebi üzerine Özdamar, ilçedeki korunmaya muhtaç çocuklara verilmek üzere "Selçuklu, Osmanlı, Çanakkale ve Türk Büyükleri temalı" kitapları ilçeye gönderdi.

Özdamar, kitap okumanın maddi durum ile alakası olmaması gerektiğini belirterek, gelecek nesillerin milli ve manevi kültürlerin bilerek yetişmeleri gerektiğini kaydetti.

Serik Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz da Özdamar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serikli çocuklara kitap hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 17:38:14. #1.14#
title