Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serikli çocuklara kitap hediye etti
06.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:32
Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serik'teki çocuklara kitap hediye etti.
Eğitimci-yazar Metin Özdamar, Serik'teki çocuklara kitap hediye etti.
Serik Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün talebi üzerine Özdamar, ilçedeki korunmaya muhtaç çocuklara verilmek üzere "Selçuklu, Osmanlı, Çanakkale ve Türk Büyükleri temalı" kitapları ilçeye gönderdi.
Özdamar, kitap okumanın maddi durum ile alakası olmaması gerektiğini belirterek, gelecek nesillerin milli ve manevi kültürlerin bilerek yetişmeleri gerektiğini kaydetti.
Serik Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz da Özdamar'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer