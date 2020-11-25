Eğitimci-Yazar Hayati İnanç Vanlılarla buluştu

Van'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla buluştu.

Van'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Eğitimci-Yazar Hayati İnanç, vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında seminer düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen seminere katılan Eğitimci-Yazar İnanç, öğretmenler ve kadınların kendisine "anne" olgusunu hatırlattığını belirtti.

Hayatından örnekler veren ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşan İnanç, kadının toplumdaki yeri ve önemini annelik olgusu üzerinden katılımcılara anlattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in de katıldığı seminer, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol