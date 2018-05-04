Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır İlköğretim Öğrencileriyle Söyleşi Yaptı

Yazdığı 165 kitap ile Ağrı'nın kültür temsilciliğini yapan Yazar Ferzende Tanışır, davet üzerine Samsun'da öğrencilere söyleşi yaptı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Arıburnu İlkokuluna davet edilen ve öğrencilere Değerler Eğitimi üzerine söyleşi yapan Ağrılı Yazar Ferzende Tanışır, öğrenciler ve davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Yazar Tanışır yaptığı söyleşide dünyadaki değişim ve gelişimin önemini açıklayarak, küreselleşmenin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönlerini güncel örneklerle anlattı. Tanışır, Ülkemizin değişip güzelleşmesi için öğrencilerden değişim ve gelişime açık olmalarını istedi.

Yazar Tanışır, "Bir toplumda değerlerin iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi o toplumun geleceğine güvenle bakmasını sağlar. Ayrıca çeşitli sosyal hastalıklardan uzak durmasını sağlıyor. Sanal ortama giren öğrencilerde liderlik vasıflarının sönüyor. Sosyal hayatları bitiyor, iletişim, kendini ifade etme ve yaratıcı düşünme becerileri, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini paslanacağından dolayı gerçek hayatta başarısız ve mutsuz olacaklar" dedi.

Kitap okumanın öğrencilere, dünyaya ve olaylara farklı açılardan bakmasına yardımcı olduğunu dile getiren Tanışır, "Onların ileriki hayatlarında karşılaşacakları problemlerin çözümünde etkin bir rol almasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Ağrı'nın tarihi değerlerini öğrencilere anlatan Tanışır, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Nuh'un Gemisi, Büyük Filozof Ahmed-i Hani Türbesi, TRT Park, Vali Recep Yazıcıoğlu Mesire Alanı, Hamur Kümbeti, Eleşkirt Ovası, Köse Dağ'ı anlattı.

Yazar Tanışır, Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kampüsü, mimari yapısı ve akademik kadrosu ile Türkiye'de beğeni ile tercih edilen üniversitelerden biri olduğunu belirterek veli ve öğrencilerden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini tercih etmelerini istedi.

Yazar Tanışır, söyleşiyi takiben imza günü etkinliğine başladı. Kendisine ait olan yaklaşık 2 bin adet kitabı imzaladı. - AĞRI