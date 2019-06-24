Eğitimci Yasemin Pakkan: "Yükselen puanlar yanıltmasın, sıralamaya dikkat"

Pakkan, "Bu yılki sınav geçen yıldan daha kolaydı. Belki yüzdelik dilimde bir değişiklik olmayacak ama puanlar yükselecek. Tercihlerini süreci iyi bilen danışmanlar ve okullarındaki rehber öğretmenler eşiğinde yapsınlar" dedi.

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından 1 milyon fazla öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Pakkan Okulları Kurucusu Eğitimci Yasemin Pakkan, tercih dönemi öncesinde öğrenci ve veliler için önemli uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde sınavı tam yapan öğrenci sayısı geçen yıla oranla daha fazla olduğunu ifade eden Pakkan, "Hatta 1-3 yanlış yalanların sayıları da geçen yıla oranla hatırı sayılır şekilde yüksek. Bu nedenle elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler geçen yılla kıyaslandığında puanların edinilen yüzdelik dilimlere göre yüksek olduğu görülüyor. Özel okul yerleştirmeleri yapılırken geçen yıl belirlenen puanlardan yüksek taban puanlarının açıklanacağını ön görüyoruz" dedi.

Pakkan, sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu liseleri ve merkezi yerleştirme yapılırken şöyle bir düzen bizi bekliyor: 8'inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunlu. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunamayacak. Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar; merkezi sınav ile öğrenci alan okullar (5 tercih), yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar (5 tercih) ve Pansiyonlu okullar (5 tercih) şeklinde olacak"

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirme konusunda öğrencileri uyaran Pakkan, "2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Yarın yerleştirme takvimi de belli olacak ve bundan sonraki akışı beraber değerlendireceğiz" dedi.

Sınav geçen yıldan kolaydı;

500'den fazla full yapan öğrenci var

Özel okula kayıt yaptıran öğrencileri Anadolu liselerine kayıt yapamayacaklarını belirten Pakkan, "Bugün puanlar açıklandı. 1 milyon 29 bin kişi sınava girmişti. Hayatlarında bir kere girecekleri bir sınav bu. İyi bir liseye girebilmek için iki yıldır çaba gösteriyorlar. Bu çocukların puanları açıklandı. Veliler belirsizlik içinde birbirine bakıyor. Bütün veliler biz nereye gireriz diye soruyorlar. İmkânı olan özel okulları soruyor. Özel Türk ya da özel yabancı okulların puanlarını merak ediyorlar. Sınavda 500'den fazla ful yapan öğrenci olduğunu duyduk. Geçen sene bu sayı çok çok azdı ve bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Sınav fena bir sınav değildi. Ancak geçen seneden daha kolaydı. Dolayısıyla puanlar yükseliyor. Belki yüzdelik dilimde bir değişiklik yok ama puanları yükselecek. Çünkü geçen sene bir matematik yanlışı yapan çocuğun 8 puanı gidiyordu. Bu sene 4,8 yani dört buçuk gibi bir şey gidecek. Bundan dolayı puanlar yüksek kalacak. Çok dikkatli olmak gerekiyor ve direkt olarak geçen seneyi düşünmemek gerekiyor" dedi.

'Özel okula kayıt yapanlar Anadolu lisesi hakkını kaybedebilir'

Pakkan, şöyle koştu: "Özel okullara gelince, okullar taban puan açıklayacaklar. Bu taban puanda puanı yeten öğrenciler ön kayıt yapmak üzere bilgisayar başında oturacak. Her şeyi online ortamda ve online kayıttan sonra bir hafta içinde özel okulların kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Çok iyi bilen bir yerden danışmanlık almalarını öneririm. Okullar, birer günlük ikişer günlük aralarla kayıt yaptıkları için özel okulların kayıtlarını kaçırmak çok kolay. Dikkatli olmaları gerekiyor. Şahsen okulların web sayfalarını çok dikkatli takip etmelerini öneriyorum. Puanlar ne kadar düştü? Benim puanıma yetiyor mu? Benden yüksek puan da kimler var? Bütün bu soruların yanıtlarını iyi incelemeleri lazım. Okulun ön kayıt listesinden sıra kendilerine ne zaman gelir onu öğrenmeleri lazım? Velilerin bu ayrıntıları iyi incelemesi lazım. Özel okula kayıt yaptıranlar devlet okulları için kayıt yapamayacak. Ağustos ayının ikinci haftasında nakil yapabiliriz gibi bir düşünceye kapılmasınlar. Çok az öğrenci için nakit durumu söz konusu oluyor. Eğer özel okula yazdırmak istiyorlarsa çocuklarını gönül rahatlığıyla yaptırabilirler ön kayıt sisteminden. Ama Anadolu liselerini bekliyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmamak gerekiyor. Çünkü bu durumda puanı ne kadar yüksek olursa olsun Anadolu liselerine girme hakkını kaybedebilir. İyi bir danışman eşliğinde ilerlesinler; okullarındaki rehber öğretmeleriyle sıkı iletişim halinde olmalarını öneriyorum. Her okul yeterli bilgiye sahip durumda. Ayrıca da bizim programlarımız takip edebilirler. Ayrıca gerekli olan bilgileri sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bu akşam tüm öğrencilerimize açıyoruz."

Eğitimci Yasemin Pakkan, Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasın ardından tercih dönemiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Pakkan, "Bu yılki sınav geçen yıldan daha kolaydı. Belki yüzdelik dilimde bir değişiklik olmayacak ama puanlar yükselecek. Tercihlerini süreci iyi bilen danışmanlar ve okullarındaki rehber öğretmenler eşiğinde yapsınlar" dedi.

Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından 1 milyon fazla öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Pakkan Okulları Kurucusu Eğitimci Yasemin Pakkan, tercih dönemi öncesinde öğrenci ve veliler için önemli uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde sınavı tam yapan öğrenci sayısı geçen yıla oranla daha fazla olduğunu ifade eden Pakkan, "Hatta 1-3 yanlış yalanların sayıları da geçen yıla oranla hatırı sayılır şekilde yüksek. Bu nedenle elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler geçen yılla kıyaslandığında puanların edinilen yüzdelik dilimlere göre yüksek olduğu görülüyor. Özel okul yerleştirmeleri yapılırken geçen yıl belirlenen puanlardan yüksek taban puanlarının açıklanacağını ön görüyoruz" dedi.

Pakkan, sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu liseleri ve merkezi yerleştirme yapılırken şöyle bir düzen bizi bekliyor: 8'inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunlu. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunamayacak. Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar; merkezi sınav ile öğrenci alan okullar (5 tercih), yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar (5 tercih) ve Pansiyonlu okullar (5 tercih) şeklinde olacak"

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirme konusunda öğrencileri uyaran Pakkan, "2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Yarın yerleştirme takvimi de belli olacak ve bundan sonraki akışı beraber değerlendireceğiz" dedi.

Sınav geçen yıldan kolaydı;

500'den fazla full yapan öğrenci var

Özel okula kayıt yaptıran öğrencileri Anadolu liselerine kayıt yapamayacaklarını belirten Pakkan, "Bugün puanlar açıklandı. 1 milyon 29 bin kişi sınava girmişti. Hayatlarında bir kere girecekleri bir sınav bu. İyi bir liseye girebilmek için iki yıldır çaba gösteriyorlar. Bu çocukların puanları açıklandı. Veliler belirsizlik içinde birbirine bakıyor. Bütün veliler biz nereye gireriz diye soruyorlar. İmkânı olan özel okulları soruyor. Özel Türk ya da özel yabancı okulların puanlarını merak ediyorlar. Sınavda 500'den fazla ful yapan öğrenci olduğunu duyduk. Geçen sene bu sayı çok çok azdı ve bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Sınav fena bir sınav değildi. Ancak geçen seneden daha kolaydı. Dolayısıyla puanlar yükseliyor. Belki yüzdelik dilimde bir değişiklik yok ama puanları yükselecek. Çünkü geçen sene bir matematik yanlışı yapan çocuğun 8 puanı gidiyordu. Bu sene 4,8 yani dört buçuk gibi bir şey gidecek. Bundan dolayı puanlar yüksek kalacak. Çok dikkatli olmak gerekiyor ve direkt olarak geçen seneyi düşünmemek gerekiyor" dedi.

'Özel okula kayıt yapanlar Anadolu lisesi hakkını kaybedebilir'

Pakkan, şöyle koştu: "Özel okullara gelince, okullar taban puan açıklayacaklar. Bu taban puanda puanı yeten öğrenciler ön kayıt yapmak üzere bilgisayar başında oturacak. Her şeyi online ortamda ve online kayıttan sonra bir hafta içinde özel okulların kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Çok iyi bilen bir yerden danışmanlık almalarını öneririm. Okullar, birer günlük ikişer günlük aralarla kayıt yaptıkları için özel okulların kayıtlarını kaçırmak çok kolay. Dikkatli olmaları gerekiyor. Şahsen okulların web sayfalarını çok dikkatli takip etmelerini öneriyorum. Puanlar ne kadar düştü? Benim puanıma yetiyor mu? Benden yüksek puan da kimler var? Bütün bu soruların yanıtlarını iyi incelemeleri lazım. Okulun ön kayıt listesinden sıra kendilerine ne zaman gelir onu öğrenmeleri lazım? Velilerin bu ayrıntıları iyi incelemesi lazım. Özel okula kayıt yaptıranlar devlet okulları için kayıt yapamayacak. Ağustos ayının ikinci haftasında nakil yapabiliriz gibi bir düşünceye kapılmasınlar. Çok az öğrenci için nakit durumu söz konusu oluyor. Eğer özel okula yazdırmak istiyorlarsa çocuklarını gönül rahatlığıyla yaptırabilirler ön kayıt sisteminden. Ama Anadolu liselerini bekliyorlarsa özel okullara kayıt yaptırmamak gerekiyor. Çünkü bu durumda puanı ne kadar yüksek olursa olsun Anadolu liselerine girme hakkını kaybedebilir. İyi bir danışman eşliğinde ilerlesinler; okullarındaki rehber öğretmeleriyle sıkı iletişim halinde olmalarını öneriyorum. Her okul yeterli bilgiye sahip durumda. Ayrıca da bizim programlarımız takip edebilirler. Ayrıca gerekli olan bilgileri sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bu akşam tüm öğrencilerimize açıyoruz."

Kaynak: Bültenler