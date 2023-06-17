Zonguldak'ta ÖSYM tarafından yayımlanan hazırlanan sınav takvimi çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri bina önlerinde hazır bulundu.

- Zonguldak'ta YKS heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ÖSYM tarafından yayımlanan hazırlanan sınav takvimi çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri bina önlerinde hazır bulundu. Yapılan üst aramalarının ardından adaylar sırayla sınava girecekleri salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle binaların giriş kapıları kapatıldı. 17-18 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan sınavlarda adaylar ter dökecek.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi uygulanacak.