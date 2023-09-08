Zonguldak'ta Okul Servis Araçlarına Bilgilendirme Toplantısı

Zonguldak'ta okul servis araç sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması öncesinde okul servis aracı şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Güvenli sürüş kriterleri ve yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak trafikte seyretmeleri, trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanmaları konuları görüşüldü. Okul servis araçlarının karıştığı kazalarda can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla öğretim yılı öncesinde "Okul Yolunda Her şey Yolunda" sloganıyla 81 okul servis aracı sürücüsüne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK