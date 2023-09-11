Zonguldak'ta 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Zonguldak İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler dersbaşı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan konuşma yaptı ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu sembolik olarak ders zili çalarak yeni eğitim öğretim yılını başlattı.