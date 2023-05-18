Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bölüm başkanları ve dış paydaşlar ile fakültenin eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu toplantısı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleşti.

Danışma Kurulu toplantısında Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu eşlik ederken, toplantıda bölüm başkanları ve dış paydaşlar olarak TTK Genel Müdür V. Muharrem Kiraz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, Tatmetal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu adına danışmanı Ali Demirel, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu yer aldı.

Dekan Vekili Hamit Aydın, fakültenin mevcut durumu hakkında genel bilgilendirmede bulundu. Toplantıya dış paydaşlar ile fakültenin eğitim-öğretim kalitesinin ve programların tercih edilebilirliğinin artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunularak devam edildi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. - ZONGULDAK