Zingat Akademi, Zirve Yolcuları Eğitim Programı'nı tamamladı

Emlak sitesi Zingat, düzenlediği Zirve Yolcuları Eğitim Programı'nın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikalarını teslim etti. Program, emlak sektöründe yoğun ilgi gördü ve sektörün öne çıkan eğitim programlarından biri oldu.

Emlak sitesi Zingat, Zingat Akademi çatısı altında 20-29 Eylül arasında düzenlediği Zirve Yolcuları Eğitim Programı'nın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikalarını teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emlak sektöründe yoğun ilgiyle karşılanan "Zirve Yolcuları", 3 bin 776 gayrimenkul profesyonelinden oluşan katılımcı sayısıyla da son yıllarda sektörün öne çıkan eğitim programlarından biri olmayı başardı.

Zingat üyesi gayrimenkul profesyonelleri, Zingat Akademi'nin sertifikalı eğitiminden ücretsiz olarak yararlanırken, Zirve Yolcuları Eğitim Programı'nda 8 ayrı günde, toplam 8 online eğitim oturumu gerçekleştirildi.

Gayrimenkul okuryazarlığı alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Zingat'ın düzenlediği programda eğitim konuları ise; girişimciliğin yol haritası, finans ve ekonomi okuryazarlığı, emlak danışmanlığında teknoloji, satışta dijital dönüşüm, yeni dünya gayrimenkul profesyoneli vizyonu, gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul finansmanı ve yeni satış paradigması oldu.

Sektörün saygın isimlerinden oluşan eğitmen kadrosunda Zingat Genel Müdürü Mehmet Erkek, Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karakurt, İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans Bölümü'nden Doç. Dr. Cüneyt Dirican, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas, Zingat Satış & Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Eser Karaismailoğlu, Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Hepşen ve Zingat İnsan Kaynakları & Eğitim Genel Müdür Yardımcısı ve Eğitimci Zafer Maşalacı yer aldı.

Eğitim kadrosunun emlak sektörünün saygın isimlerinden oluştuğu Zirve Yolcuları'nda her bir oturumun ardından eğitmenler, Türkiye'nin dört bir yanından eğitime katılan emlak ofisleri ve danışmanların sorularını yanıtladı.

"Katılımcılarımızın olumlu geri bildirimleri, programın ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat İnsan Kaynakları & Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Zafer Maşalacı, programın beğeniyle karşılanmasından Zingat olarak memnuniyet duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Zingat Akademi olarak titizlikle planladığımız Zirve Yolcuları isimli eğitim programını başarıyla tamamladık. Programımızı, birbirinden değerli, deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden oluşan büyük bir kadroyla sunduk. Sekiz günlük bu yoğun eğitim, katılımcılara gayrimenkul sektörünün karmaşıklıklarını değerlendirme ve ustalıkla yeni bakış açıları geliştirme fırsatı sundu. Katılımcılarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, programın ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor.

Zingat Akademi olarak daima daha iyisini hedefliyor; katılımcılarımızın beklentilerini karşılamak ve aşmak için anketler göndererek sonraki adımlarımızı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Sektördeki değişimlere liderlik ederek şekillendirmeye, gayrimenkul profesyonellerinin zirve yolculuğunda onlara eşlik etmeye ve yol göstermeye devam edeceğiz. Bizimle bu heyecan verici zirve yolculuğuna devam etmek isteyen herkesi Zingat Akademi'yi takipte kalmaya davet ediyoruz."