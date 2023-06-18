Zeytinburnu Belediyesi Karne Şenliği düzenledi

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesiyle karneleri alan çocuklar yaz tatiline merhaba dedi. Zeytinburnu Belediyesi de çocukların yüzünü güldürmek için Karne Şenliği etkinliği başlattı.

Zeytinburnu Belediyesi, ilkokul, orta ve lise öğrencileri için yaz tatillerini değerlendirebilecekleri Karne Şenliği programını başlattı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kurulan stantlarda çocuklar hem eğlendi hem de gerçekleştirilen küçük eğitim atölyeleriyle kendini keşfetti.

"Zeytinburnulu hemşerilerimizin büyük bir ilgisi var"

Program hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Karne tatili başladı, eğitim ve öğretime ara verildi. Geçen yılda Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yapmıştık, bütün çocuklarımızı davet ettik. Burada atölyeler var, oyuncaklar ve etkinlik alanları var, sahnede etkinlikler var. Zeytinburnulu hemşerilerimizin büyük bir ilgisi var. Geçen yıldan da alışıklar. Arkadaşlarımda aldığım bilgiye göre bu saate kadar 5 bin kişi gelmiş, akşama doğru 8-10 bin arasında kapanır diye düşünüyorum. Bazı istasyonlarda kuyruk var. Biraz sabırla her çocuğumuzun istasyonları kullanmasını istiyoruz. Burası ilk ve orta derecede eğitim gören çocuklara hitap ediyor. Hepsi çalıştılar bunu hak ettiler. Çocuklarımız için tek etkinliğimiz bu Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndaki karne şenliği değil" dedi.

"Böylelikle bütün yaş gruplarındaki çocuklarımızın ilgisine göre bir alternatif ortaya koyuyoruz"

Çocukları etkinliğe davet eden Ömer Arısoy, "Çocuklarımızı buz adasına bekliyoruz. Çocuklarımızı yaz boyunca etkinliklerimizin devam edeceği bilgi evlerine, izcilik okuluna ilk ve orta derecede eğitim gören çocuklarımızın hizmetinde. Lisedeki çocuklarımız için Çanakkale'deki yaz kampımıza ilk kafile 3 Temmuz'da çıkacak. Böylelikle bütün yaş gruplarındaki çocuklarımızın ilgisine göre bir alternatif ortaya koyuyoruz. En önemlisini en sona bıraktım. Kışın ve yazın yapıyoruz. Yaz okulumuzda bu yıl 5 binin üzerinde 10 branşta çocuğumuzun kayıt yaptırmasını bekliyoruz. Çocuklar ve veliler için bir ferahlama oluyor" şeklinde konuştu.

Veli ve öğrencilerle stantlarda bir araya gelip fotoğraf çekinen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, gerçekleştirilen bu renkli etkililiklerin devamlılığını sürdüreceğini belirtti. - İSTANBUL