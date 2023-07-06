Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesinde üniversite mezunları törenle diplomalarını aldı

Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde ilk mezunlarını verdi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden 53 öğrenci, törenle plaket, diploma ve hediyelerini aldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurgulayarak, Afrin Eğitim Fakültesinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde Gaziantep Üniversitesine bağlı Afrin Eğitim Fakültesi ilk öğrencilerini mezun etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019'de açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) ile Sınıf Öğretmenliği bölümleri ilk mezunlarını verdi.

Fakültede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri mezunları için tören düzenlendi.

Törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Vali Yardımcıları Orhan Aktürk, Yusuf Turan ve Onur Şan ile Hatay il Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar ve Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleriyle vatandaşlar katıldı, 53 öğrenciye plaket, diploma ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, gerek Afrin'de, gerekse barış ve huzuru hakim kıldığı diğer bölgelerde; hem güvenliğin sağlanmasında, hem de kardeş halklara sağlık, eğitim, ulaşım ve sosyal hizmetler gibi hizmetlerin sunulmasında önemli ölçüde gayret göstermektedir. Bu anlamda en iyi eğitimi almanız için Gaziantep Üniversitemize bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, bunun yanı sıra çok sayıda ilk, orta ve lise düzeyinde okul hizmete açılmıştır. Yine sağlık tesisleri, kamu binaları, sosyal donatılar gibi yatırımlarla bölge halkının yaşam standartları yükseltilmiştir."

Masatlı, Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Türkiye ve Suriye halkları daima kardeştir ve kardeş kalacaktır." dedi.

Vali Masatlı, ilk mezunlarını veren Afrin Eğitim Fakültesinin kurulmasında en büyük pay sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Güzel nesiller yetiştireceğiz"

Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Mahmut Çınar da Kasım 2019'de kurulan fakültede kayıtlı 609 öğrenci bulunduğunu ve bunlardan 53 tanesinin eğitimlerini tamamlayarak Afrin halkına hizmet edeceğini söyledi.

Çınar, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Afrin Eğitim Fakültesini birinci bitiren Hemrin Kilaho ise "Afrinliyim, Kürt kökenliyim. Bugün çok mutluyum. Fakülte birincisi oldum. Bu başarımı anne ve babama armağan ediyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte Afrin'deki okullarda güzel nesiller yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.