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Zeyrek Akademi, 2024-2025 Eğitim Dönemi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Zeyrek Akademi, 2024-2025 Eğitim Dönemi İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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İstanbul'un Zeyrek semtinde kurulan Zeyrek Akademi, geçmişin ilim ve kültür mirasını genç nesillere aktarmayı amaçlıyor. 2024-2025 eğitim dönemi için geniş bir akademik kadro ile kapılarını açan akademi, çeşitli alanlarda dersler sunarak kültürel gezilerle desteklenmiş bir eğitim deneyimi vaat ediyor.

İSTANBUL'un tarihi Zeyrek semtinde yer alan ve Fatih Belediyesi tarafından kurulan Zeyrek Akademi, 2024-2025 eğitim dönemi için kapılarını açtı. Geleneksel ahşap ev dokusuyla restore edilen bu merkez, kısa sürede lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgi odağı haline gelmişti. Zeyrek Akademi, geçmişin ilim merkezi geleneğini yaşatmayı ve kültürel mirası genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Zeyrek Akademi yeni dönemde de geniş bir akademik kadro ile eğitim verecek. İstanbul'un tarihi atmosferinde sunulacak dersler, çeşitli alanlardan uzman akademisyenler tarafından veriliyor. Program, "Türk Kültüründe Yönetim ve Liderlik", "İstanbul'un İç Tarihi", "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Güncel Meseleler" ve "Osmanlı Düşünce Dünyasından Portreler" gibi dersleri kapsıyor. Ayrıca, sanat ve edebiyat tutkunları için "Edebiyat ve Görsel Sanatlar" dersi de sunuluyor.

Dersleri veren isimler arasında, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Koç gibi önemli akademisyenler yer alıyor. Eğitim kadrosunda, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer ve Dr. Savaş Ş. Barkçin gibi uzmanlar da bulunuyor.

Zeyrek Akademi, teorik eğitimi kültürel gezilerle destekleyerek uygulamalı öğrenme fırsatları sunuyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme şansı sunan bu geziler, özellikle Fatih semtindeki önemli yapılar ve kültürel alanları kapsıyor.

'ZEYREK AKADEMİ GEÇMİŞİN İLİM VE KÜLTÜR MİRASINI GENÇLERİMİZE AKTARMADA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Zeyrek Akademi'nin Fatih'in önemli bir markası durumuna gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Zeyrek Akademi, İstanbul'un tarih kokan bu özel semtinde, geçmişin ilim ve kültür mirasını gençlerimize aktarmada önemli bir rol oynuyor. Bu eğitim merkezi, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda kültürel zenginliği de öğrencilerimize sunarak, şehrimizin tarihi dokusuyla birleşen bir öğrenme deneyimi vaat ediyoruz. Bu yılki ders programının zengin içeriği ve akademik kadrosu, Zeyrek Akademi'nin kalitesini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca, Ali Kuşçu Zeyrek Akademi Konuşmaları gibi özel etkinliklerle, kültürel ve bilimsel mirasımızı daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Turan, Fatih Belediyesi olarak Zeyrek Akademi'nin bu tür etkinliklerle İstanbul'un kültürel ve bilimsel hayatına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

2024-2025 dönemi boyunca, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Aklın Sınırında: Felsefi Tartışmalar' adlı bir etkinlik serisi düzenlenecek. İhsan Fazlıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu tartışmalar, kadim, modern ve çağdaş felsefi süreklilikleri ele alacak. Etkinlikler, her 15 günde bir düzenlenecek ve konunun uzmanlarıyla felsefi müzakereler yapılacak.

Ali Kuşçu'nun 550'nci vefat yılı anısına düzenlenen Ali Kuşçu Zeyrek Akademi Konuşmaları ise, Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 5 Ekim'de başlayacak ve aralık ayına kadar sürecek. Konuşmalar, Ali Kuşçu'nun hayatını, düşünce dünyasını ve bilimsel katkılarını derinlemesine inceleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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