ZBEÜSEM Çocuk Üniversitesi Yaz Programı Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Çocuk Üniversitesi yaz dönemi programı başladı. Program, çocukların bireysel farklılıklarını destekleyerek meslekleri erken yaşta tanımalarına imkan sağlıyor. Modüllerde görev alan öğretim elemanları, minik öğrencilerle bir hafta boyunca etkinlikler gerçekleştirecek. Açılış törenine akademik ve idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (ZBEÜSEM) düzenlediği Çocuk Üniversitesi yaz dönemi programı başladı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'ndaki açılış programında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜSEM Çocuk Üniversitesi'nin çocukların bireysel farklılıklarını desteklediğine ve meslekleri erken yaşta tanımalarına imkan sağladığını anlattı.

Daha sonra modüllerde görev alan öğretim elemanları bir hafta boyunca programda neler yapacaklarını minik öğrencilerle paylaştı.

Açılış törenine, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın, Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Ustaoğlu, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, akademik ve idari personel ile çocuklar ve aileleri katıldı.

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için düzenlenen, "Atomun Merkezine Seyahat, Kimyayı Deneylerle Öğreniyorum, Robot Yapıyorum, Geleneksel Türk Okçuluğunu Öğreniyorum, İtalyanca Öğreniyorum, Sunucu Oluyorum" modüllerinin yer aldığı Çocuk Üniversitesi, 1 hafta boyunca devam edecek.