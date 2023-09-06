ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 100. Yıl Marşı yarışmasında birincilik ödülünü takdim etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasında birincilik ödülünü elde eden ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'ye plaket takdim etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasında birincilik ödülünü elde eden ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'ye plaket takdim etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında senato toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve senato üyeleri katıldı. Rektör Özölçer toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasında, güftesi ve bestesi kendisine ait olan eser ile birincilik ödülüne layık görülen ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'ye plaket takdim etti. Yarışmada elde edilen birincilik ödülünün kendilerine büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Rektör Özölçer, Doç. Dr. Kömürcü'ye başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK