ZBEÜ Rektörü Özölçer'den Zonguldak MYO'ya ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti. Rektör Özölçer, üniversiteyi en iyi noktalara taşıyabilmek için herkesin sıkı ve özenli çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bugün Zonguldak MYO'ya ziyarette bulundu. Rektör Özölçer'e ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Rektör Özöçer'i MYO Müdürü Prof. Dr. Adnan Topuz karşıladı. Topuz, MYO bünyesinde yaptıkları ve yapmayı planladıkları proje ve faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'e çeşitli bilgiler aktardı.

İmkanlar dahilinde her birimi desteklediklerini ifade eden Rektör Özölçer, üniversiteyi en iyi noktalara taşıyabilmek adına herkesin sıkı ve özenli çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 2 saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK