ZBEÜ Rektörü İncirharmanı Kampüsünü İnceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İncirharmanı Kampüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İncirharmanı Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rektör Özölçer'e ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Murat Koçak eşlik etti.

Kampüste yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu. - ZONGULDAK